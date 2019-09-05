Київ за півроку відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За півроку Київ відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"Туристична привабливість Києва зростає з кожним роком. Тільки за півроку столицю відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів. Поява на українських ринках авіаперевезень європейських лоукостерів посилила інтерес до столиці з боку європейців", – сказала Хонда.
Нагадаємо, Київ зайняв 173 місце у рейтингу найкомфортніших міст світу для життя.