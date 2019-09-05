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Київ за півроку відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів

Київ за півроку відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів

Київ • УНН

 • 10486 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. За півроку Київ відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

"Туристична привабливість Києва зростає з кожним роком. Тільки за півроку столицю відвідало майже 900 тисяч іноземних туристів. Поява на українських ринках авіаперевезень європейських лоукостерів посилила інтерес до столиці з боку європейців", – сказала Хонда.

Нагадаємо, Київ зайняв 173 місце у рейтингу найкомфортніших міст світу для життя.

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