Киев с утра пятницы сковали пробки

Так, в утренних пробках остановился Подол - улицы Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Николая Гринченко. Наблюдается затруднение движения на Владимирском спуске.

Затруднено движение проспектами Победы, Космонавта Комарова, улицами Дегтяревская, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов.

"Стоит" проспект Валерия Лобановского, улица Юрия Илленко. Частично затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Льва Толстого, Московской.

Затруднено движение по Южному и Северному мосту, мосту Патона и Дарницким.

Как сообщал УНН, накануне на Одесской трассе перевернулся бензовоз.