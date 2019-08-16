Київ з ранку п'ятниці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у ранкових заторах зупинився Поділ – вулиці Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Миколи Грінченка. Спостерігається ускладнення руху на Володимирському узвозі.
Ускладнено рух проспектами Перемоги, Космонавта Комарова, вулицями Дегтярівська, Олени Теліги, Січових Стрільців.
"Стоїть" проспект Валерія Лобановського, вулиця Юрія Ілленка. Частково ускладнено рух бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Льва Толстого, Московською.
Ускладнено рух Південним та Північним мостом, мостом Патона та Дарницьким.
Як повідомляв УНН, напередодні на Одеській трасі перекинувся бензовоз.