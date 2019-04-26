Киев сковали предпраздничные пробки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103744 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108039 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110786 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111875 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138809 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114556 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144917 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130320 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на 16:45 на дорогах Киева заметное значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по центральным улицам города, в частности по Крещатику, по бульвару Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также проспектом Победы и проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, Днепровской набережной и на Харьковском шоссе.

Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана и Академика Туполева.

Движение на мостах Патона и Метро затруднено в обе стороны, на Дарницком и Южном мостах - в направлении Правого берега, а на Северном мосту можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на субботу, 27 апреля.

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