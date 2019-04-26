Киев сковали предпраздничные пробки

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по центральным улицам города, в частности по Крещатику, по бульвару Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также проспектом Победы и проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, Днепровской набережной и на Харьковском шоссе.

Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана и Академика Туполева.

Движение на мостах Патона и Метро затруднено в обе стороны, на Дарницком и Южном мостах - в направлении Правого берега, а на Северном мосту можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на субботу, 27 апреля.