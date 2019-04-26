Київ скували передсвяткові затори
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на 16:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються центральними вулицями міста, зокрема Хрещатиком, бульваром Лесі Українки та Тараса Шевченка, а також проспектом Перемоги та проспектом Голосіївським, проспектом Героїв Сталінграда, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, на Великій Окружній дорозі, Дніпровській набережній та на Харківському шосе.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.
Рух на мостах Патона та Метро ускладнено в обидва боки, на Дарницькому та Південному мостах — у напрямку Правого берега, а на Північному мості можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на суботу, 27 квітня.