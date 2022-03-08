Киев готовится к обороне: направления возможного наступления оккупантов

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киеве подразделения территориальной обороны готовятся к круговой обороне города в любых условиях. Об этом сообщил глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов, информирует УНН.

Цитата

"Для врага столица остается объектом номер один для захвата. Наша территориальная оборона в Киеве продолжает укреплять свои позиции. Важными для обороны направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев, Пирятин-Борисполь", — сказал Николай Жирнов.

По его словам, основные усилия территориальной обороны направлены на подготовку города к круговой обороне в любых условиях.

"Мы обустраиваем опорные пункты и устраиваем заграждения на всех линиях обороны. Ежедневно наши военные получают еще больше вооружения и боевого снаряжения", — говорится в сообщении.

Отдельно генерал поблагодарил сегодня, 8 марта, украинских женщин:

"Вы воинственные, сильные, прекрасные и независимые, как и наша страна. Поздравляя женщин, хотим чтобы этот праздник пришел вместе с победой добра над злом. Поэтому все защищаем и вместе к победе!" — отметил Жирнов.

Напомним

Прошлая ночь в Киеве была спокойной. Медицинская отрасль и вся инфраструктура работают.

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Киев

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