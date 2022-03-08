Київ готується до оборони: напрямки можливого наступу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві підрозділи територіальної оборони готуються до кругової оборони міста у будь-яких умовах. Про це повідомив голова військової адміністрації Києва, генерал Микола Жирнов, інформує УНН.
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"Для ворога столиця залишається об'єктом номер один для захоплення. Наша територіальна оборона в Києві продовжує укріплювати свої позиції. Важливими для оборони є напрямки Димер-Київ, Козелець-Бровари, Коростишів-Київ, Пирятин-Бориспіль", — сказав Микола Жирнов.
За його словами, основні зусилля територіальної оборони спрямовані на підготовку міста до кругової оборони у будь-яких умовах.
"Ми облаштовуємо опорні пункти та влаштовуємо загородження на всіх лініях оборони. Щодня наші військові отримують ще більше озброєння та бойового спорядження", — ідеться у повідомленні.
Окремо генерал подякував сьогодні, 8 березня, українським жінкам:
"Ви войовничі, сильні, прекрасні і незалежні, як і наша країна... Вітаючи жінок, хочемо аби це свято прийшло разом із перемогою добра над злом. Тому всі захищаємо і разом до перемоги!" — зазначив Жирнов.
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