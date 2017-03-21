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Киевлянка выбросила своего мужа из окна многоэтажки

Киевлянка выбросила своего мужа из окна многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 13714 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве женщина выбросила из окна многоэтажки своего мужа и хотела сама покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение, что на земле под окнами дома лежит мертвый мужчина с травмами, характерными для падения с высоты.

Полицейские установили, что жительница дома выбросила из окна кухни своего мужа и пыталась таким же образом покончить с собой, однако не решилась. Работники полиции вели с ней переговоры через закрытую дверь, поскольку она никого не впускала. Впоследствии оперативникам удалось уговорить хозяйку, попасть в квартиру и пообщаться.

По словам женщины, в течение трех лет она ухаживала за своим мужем, который из-за болезни был прикован к постели. Жить так дальше она не могла, поэтому и решила покончить жизнь самоубийством вместе с мужем. Женщина даже написала предсмертную записку, в которой призналась в страшном преступлении.

Сейчас подозреваемая находится в управлении полиции и дает объяснения следователем. Собранные сведения о событии должным образом зарегистрированы. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Киевлянке объявили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал УНН, житель Киевской области получил 10 лет за убийство знакомого.

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Киев

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