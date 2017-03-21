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Киянка викинула свого чоловіка з вікна багатоповерхівки

Киянка викинула свого чоловіка з вікна багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві жінка викинула із вікна багатоповерхівки свого чоловіка і хотіла сама покінчити життя самогубством. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення, що на землі під вікнами будинку лежить мертвий чоловік із травмами, характерними для падіння з висоти.

Поліцейські встановили, що жителька будинку викинула із вікна кухні свого чоловіка і намагалася у такий самий спосіб вкоротити собі віку, однак не наважилася. Працівники поліції вели з нею перемовини через зачинені у помешканні двері, оскільки вона нікого не впускала. Згодом оперативникам вдалося вмовити господарку, потрапити у квартиру і поспілкуватися.

За словами жінки, упродовж трьох років вона доглядала за своїм чоловіком, який через хворобу був прикутий до ліжка. Жити так далі вона не могла, тому і вирішила покінчити життя самогубством разом із чоловіком. Жінка навіть написала передсмертну записку, у якій зізналася у страшному злочині.

Наразі підозрювана знаходиться в управлінні поліції та дає пояснення свого вчинку слідчим. Зібрані відомості про подію належним чином зареєстровані. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Киянці оголосили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, житель Київщини отримав 10 років за вбивство знайомого.

Українські Національні Новини

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