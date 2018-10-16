Киевлянка Цуренко потерпела поражение на старте "Кубка Кремля"

Сделав брейк на старте матча с шестой сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной, наша теннисистка смогла взять до конца сета лишь один гейм — 4:6. В следующей партии спортсменки отдали друг другу по пять геймов на своих подачах, а на тай-брейке увереннее выглядела Касаткина — 6:7 (1).

Стоит отметить, что в парном турнире “Кубка Кремля” выступит еще наша Надежда Киченок. В дуэте с австралийкой Родионовой им будет противостоять 2-я сеяная пара Атаво/Грёнфельд.