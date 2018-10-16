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Киянка Цуренко зазнала поразки на старті "Кубку Кремля"

Киянка Цуренко зазнала поразки на старті "Кубку Кремля"

Київ • УНН

 • 8264 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко провела поєдинок першого кола основної сітки турніру WTA Premier “Кубок Кремля”, передає кореспондент УНН.

Зробивши брейк на старті матчу із шостою сіяною росіянкою Дар’єю Касаткіною, наша тенісистка змогла взяти до кінця сету лише один гейм — 4:6. У наступній партії спортсменки віддали одна одній по п’ять геймів на своїх подачах, а на тай-брейку впевненішою виглядала Касаткіна — 6:7 (1).

Варто відзначити, що у парному турнірі “Кубку Кремля” виступить ще наша Надія Кіченок. У дуеті з австралійкою Родіоновою їм протистоятиме 2-га сіяна пара Атаво/Грьонфельд.

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