Киянка Цуренко зазнала поразки на старті "Кубку Кремля"

Зробивши брейк на старті матчу із шостою сіяною росіянкою Дар’єю Касаткіною, наша тенісистка змогла взяти до кінця сету лише один гейм — 4:6. У наступній партії спортсменки віддали одна одній по п’ять геймів на своїх подачах, а на тай-брейку впевненішою виглядала Касаткіна — 6:7 (1).

Варто відзначити, що у парному турнірі “Кубку Кремля” виступить ще наша Надія Кіченок. У дуеті з австралійкою Родіоновою їм протистоятиме 2-га сіяна пара Атаво/Грьонфельд.