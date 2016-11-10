Киевлянину объявили подозрение в расстреле такси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который почти год назад обстрелял автомобиль такси. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.
Так, 21 декабря 2015 г. в полицию поступило сообщение, что возле торгового центра на улице Луговая произошла стрельба.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что у двух компаний мужчин возник спор в ресторане. Когда же одна компания вызвала такси и поехала домой, их автомобиль догнал серый "БМВ". Из него прозвучало несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
В результате смертельную травму получил пассажир, 1977 г.р., а его товарищ, 1970 г.р. - огнестрельное ранение правой руки.
На следующий день полицейские задержали одного из фигурантов дела. Им оказался 35-летний киевлянин, который во время стрельбы находился за рулем иномарки. Кроме этого, оперативники установили личность стрелка, которого объявили в розыск.
Другого подозреваемого задержали 2 ноября этого года в городе Вышгород.
Сейчас 41-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику инкриминируют убийство и покушение на убийство.
Киевлянину грозит пожизненное тюремное заключение. Его товарищ будет нести уголовную ответственность за соучастие в этих преступлениях.