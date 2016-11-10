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Киевлянину объявили подозрение в расстреле такси

Киевлянину объявили подозрение в расстреле такси

Киев • УНН

 • 8174 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который почти год назад обстрелял автомобиль такси. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.

Так, 21 декабря 2015 г. в полицию поступило сообщение, что возле торгового центра на улице Луговая произошла стрельба.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что у двух компаний мужчин возник спор в ресторане. Когда же одна компания вызвала такси и поехала домой, их автомобиль догнал серый "БМВ". Из него прозвучало несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

В результате смертельную травму получил пассажир, 1977 г.р., а его товарищ, 1970 г.р. - огнестрельное ранение правой руки.

На следующий день полицейские задержали одного из фигурантов дела. Им оказался 35-летний киевлянин, который во время стрельбы находился за рулем иномарки. Кроме этого, оперативники установили личность стрелка, которого объявили в розыск.

Другого подозреваемого задержали 2 ноября этого года в городе Вышгород.

Сейчас 41-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику инкриминируют убийство и покушение на убийство.

Киевлянину грозит пожизненное тюремное заключение. Его товарищ будет нести уголовную ответственность за соучастие в этих преступлениях.

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