Киянину оголосили підозру у розстрілі таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який майже рік тому обстріляв автомобіль таксі. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Так, 21 грудня 2015 року до поліції надійшло повідомлення, що поблизу торгового центру на вулиці Лугова сталася стрілянина.
На місці події правоохоронці з’ясували, що у двох компаній чоловіків виникла суперечка в ресторані. Коли ж одна компанія викликала таксі і поїхала додому, їхній автомобіль наздогнав сірий “БМВ”. З нього пролунало кілька пострілів із невстановленої вогнепальної зброї. Зловмисники з місця події втекли.
У результаті смертельну травму отримав пасажир, 1977 р. н., а його товариш, 1970 р. н., — вогнепальне поранення правої руки.
Наступного дня поліцейські затримали одного із фігурантів справи. Ним виявився 35-річний киянин, який під час стрілянини перебував за кермом іномарки. Окрім цього, оперативники встановили особу стрілка, якого оголосили в розшук.
Іншого підозрюваного затримали 2 листопада цього року у місті Вишгород.
Нині 41-річному чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику інкримінують вбивство та замах на вбивство.
Киянину загрожує довічне тюремне ув’язнення. Його товариш нестиме кримінальну відповідальність за співучасть у цих злочинах.