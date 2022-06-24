Киевлян поймали на продаже за 10 тыс. долл. удостоверений "волонтёра" мужчинам для выезда за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В столице 50-летний мужчина подозревается в том, что за 10 тысяч долларов продавал удостоверение "волонтера" для выезда за границу мужчинам, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
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"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый подыскивал желающих незаконно пересечь государственную границу, разместив объявление в мессенджере "Телеграм". Мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в спецбазу данных, что дает право на пересечение государственной границы как волонтеру", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Также указано, что злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.
"Стоимость услуг составляла от 10 000 долларов США", - добавили в прокуратуре.
Во время контроля за совершением преступления правоохранители, как указано, задокументировали перечисление 40 тыс. гривен аванса на банковский счет злоумышленника.
"22.06.2022 злоумышленник задержан на «горячем» при получении 4 000 долларов США за изготовленное удостоверение волонтера. Прокуратура сообщила задержанному о подозрении и направлена в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.
Так, 50-летнему киевлянину сообщено о подозрении по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).