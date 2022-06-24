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Киевлян поймали на продаже за 10 тыс. долл. удостоверений "волонтёра" мужчинам для выезда за границу

Киевлян поймали на продаже за 10 тыс. долл. удостоверений "волонтёра" мужчинам для выезда за границу

Киев • УНН

 • 213968 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В столице 50-летний мужчина подозревается в том, что за 10 тысяч долларов продавал удостоверение "волонтера" для выезда за границу мужчинам, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Цитата

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый подыскивал желающих незаконно пересечь государственную границу, разместив объявление в мессенджере "Телеграм". Мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в спецбазу данных, что дает право на пересечение государственной границы как волонтеру", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Также указано, что злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

"Стоимость услуг составляла от 10 000 долларов США", - добавили в прокуратуре.

Во время контроля за совершением преступления правоохранители, как указано, задокументировали перечисление 40 тыс. гривен аванса на банковский счет злоумышленника.

"22.06.2022 злоумышленник задержан на «горячем» при получении 4 000 долларов США за изготовленное удостоверение волонтера. Прокуратура сообщила задержанному о подозрении и направлена в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.

Так, 50-летнему киевлянину сообщено о подозрении по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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