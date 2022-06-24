Киянина спіймали на продажі за 10 тис. дол. посвідчень "волонтера" чоловікам для виїзду за кордон

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний підшуковував бажаючих незаконно перетнути державний кордон, розмістивши оголошення в месенджері "Телеграм". Чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру", - повідомили у прокуратурі.

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Також вказано, що зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

"Вартість послуг становила від 10 000 доларів США", - додали у прокуратурі.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці, як зазначається, задокументували перерахування 40 тис. гривень авансу на банківський рахунок зловмисника.

"22.06.2022 зловмисника затримано на «гарячому» під час отримання 4 000 доларів США за виготовлене посвідчення волонтера. Наразі прокуратурою повідомлено затриманому про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зауважили у прокуратурі.

Так, 50-річному киянину повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).