Киянина спіймали на продажі за 10 тис. дол. посвідчень "волонтера" чоловікам для виїзду за кордон

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 40279 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 73632 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 83238 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 93230 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 90757 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 83938 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 89596 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 234337 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150236 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172716 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 55634 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 91116 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 117138 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 111580 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 71191 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 42083 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 234337 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 507337 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 456230 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 661581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 18765 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 34671 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 71215 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 117160 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116615 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Киянина спіймали на продажі за 10 тис. дол. посвідчень "волонтера" чоловікам для виїзду за кордон

Киянина спіймали на продажі за 10 тис. дол. посвідчень "волонтера" чоловікам для виїзду за кордон

Київ • УНН

 • 213969 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У столиці 50-річний чоловік підозрюється у тому, що за 10 тисяч доларів продавав посвідчення "волонтера" для виїзду за кордон чоловікам, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Цитата

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний підшуковував бажаючих незаконно перетнути державний кордон, розмістивши оголошення в месенджері "Телеграм". Чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Також вказано, що зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

"Вартість послуг становила від 10 000 доларів США", - додали у прокуратурі.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці, як зазначається, задокументували перерахування 40 тис. гривень авансу на банківський рахунок зловмисника.

"22.06.2022 зловмисника затримано на «гарячому» під час отримання 4 000 доларів США за виготовлене посвідчення волонтера. Наразі прокуратурою повідомлено затриманому про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зауважили у прокуратурі.

Так, 50-річному киянину повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33