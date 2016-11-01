Киевлянин пытался вывезти арсенал оружия из Мариуполя в столицу
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Три гранаты и патроны к автоматическому оружию изъяли правоохранители на территории железнодорожного вокзала Мариуполя у пассажира, следовавшего в Киев. Об этом сообщили УНН в Центральном отделе полиции Донецкой области.
Во время патрулирования вокзальной территории наряд полицейских остановил мужчину для проверки его вещей. В дорожной сумке были спрятаны 2 РГО, 1 РГД с запалами к ним и более 50 патронов калибром 7,62 миллиметра. 40-летний киевлянин объяснил, что ехал домой, а изъятые предметы нашел в одном из поселков, где проходят активные боевые действия, и забыл выложить.
Сейчас с находкой работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.