Киевлянин пытался вывезти арсенал оружия из Мариуполя в столицу

Во время патрулирования вокзальной территории наряд полицейских остановил мужчину для проверки его вещей. В дорожной сумке были спрятаны 2 РГО, 1 РГД с запалами к ним и более 50 патронов калибром 7,62 миллиметра. 40-летний киевлянин объяснил, что ехал домой, а изъятые предметы нашел в одном из поселков, где проходят активные боевые действия, и забыл выложить.

Сейчас с находкой работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.