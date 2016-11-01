Киянин намагався вивезти арсенал зброї з Маріуполя до столиці
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Три гранати та набої до автоматичної зброї вилучили правоохоронці на території залізничного вокзалу Маріуполя у пасажира, що прямував до Києва. Про це УНН повідомили у Центральному відділі поліції Донецької області.
Під час патрулювання вокзальної території наряд поліцейських зупинив чоловіка для перевірки його речей. В дорожній сумці було заховано 2 РГО, 1 РГД із запалами до них та більше 50 набоїв калібром 7,62 міліметри. 40-річний киянин пояснив, що їхав додому, а вилучені предмети знайшов в одному із селищ, де проходять активні бойові дії, та забув викласти.
Наразі зі знахідкою працюють експерти в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.263 (незаконне зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.