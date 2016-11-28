Киевляне задолжали за тепло более 2,1 млрд. грн

Так, сообщается, что наиболее критическая ситуация с расчетами за тепло, отопление и горячую воду сохраняется в жилом фонде коммунальной формы собственности Шевченковского (258,5 млн. грн) и Голосеевского (152 млн грн) районов.

"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют жилищно-эксплуатационные организации и население - 867,5 млн. грн и 876,9 млн. грн соответственно, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что суммарная задолженность населения за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению перед Киевэнерго по состоянию на 1 ноября 2016 года составила 876,9 млн. грн. Задолженность населения столицы непосредственно за отопление составила 570,4 млн. грн, а сумма долгов за горячую воду - 306,5 млн. грн.

Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги Компании накопили потребители Подольского района - более 1 млн 712,5 тыс. грн (ул. Вышгородская, 45), Оболонского района - 1 млн 247,5 тыс. грн (ул. Маршала Тимошенко, 13а) и Печерского района - 1 млн 61,6 тыс. грн (ул. Щорса, 44 а).