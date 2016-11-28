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Кияни заборгували за тепло більше 2,1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на 1 листопада цього року заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед “Київенерго” становить майже 2 млрд 167 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі “Київенерго”.

Кияни заборгували за тепло більше 2,1 млрд грн

Так, повідомляється, що найбільш критична ситуація з розрахунками за тепло, опалення та гарячу воду зберігається у житловому фонді комунальної форми власності Шевченківського (258,5 млн грн) та Голосіївського (152 млн грн) районів.

"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду перед Київенерго мають житлово-експлуатаційні організації та населення — 867,5 млн грн та 876,9 млн грн відповідно2, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що сумарна заборгованість населення за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання перед Київенерго станом на 1 листопада 2016 року склала 876,9 млн грн. Заборгованість населення столиці безпосередньо за опалення склала 570,4 млн грн, а сума боргів за гарячу воду — 306,5 млн грн.

Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги Компанії накопичили споживачі Подільського району — більш 1 млн 712,5 тис. грн (вул. Вишгородська, 45), Оболонського району — 1 млн 247,5 тис. грн (вул. Маршала Тимошенка, 13а) та Печерського району — 1 млн 61,6 тис. грн (вул. Щорса, 44 а).

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