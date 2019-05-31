Киевляне стали чаще разводиться

"В минувшем году зафиксировано максимальное за последние несколько лет количество разводов, а именно – 4473. В то же время численность зарегистрированных отношений не самая высокая и равна 26 401", - сообщил депутат.

При этом он добавил, что средний уровень желающих расписаться или развестись много лет держится на плюс/минус одном уровне - 25-30 тысяч и 4 тысячи соответственно. "Т.е на 7 заключенных союзов приходится одно расторжение", - отметил Пабат.

"Согласно информации главного управление юстиции в Киеве, за 1 квартал 2019 года в Киеве зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод. То, что киевляне стали чаще расходиться и реже официально регистрировать отношения,заметили и фискалы. Намекают, что вне уз удобнее/красивее декларировать и доходы, и расходы", - написал депутат.

Как сообщал УНН, в Украине выросло количество разводов.