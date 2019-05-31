Кияни стали частіше розлучатися
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Жителі столиці стали частіше розлучатися і рідше укладати шлюби. Про це з посиланням на інформацію головного управління юстиції в Києві повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат в Facebook, передає УНН.
"У минулому році зафіксовано максимальна за останні кілька років кількість розлучень, а саме - 4473. Водночас чисельність зареєстрованих відносин не найвища і дорівнює 26 401", - повідомив депутат.
При цьому він додав, що середній рівень охочих розписатися або розлучитися багато років тримається на плюс/мінус одному рівні - 25-30 тисяч і 4 тисячі відповідно. "Тобто на 7 укладень шлюбів припадає одне розірвання", - зазначив Пабат.
"Згідно з інформацією головного управління юстиції в Києві, за 1 квартал 2019 року в Києві зареєстровано 4218 шлюбів та 1091 розлучення. Те, що кияни стали частіше розходитися і рідше офіційно реєструвати стосунки, помітили і фіскали. Натякають, що поза "уз" зручніше/красивіше декларувати і доходи, і витрати", - написав депутат.
Як повідомляв УНН, в Україні зросла кількість розлучень.