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Актуальне
Кияни стали частіше розлучатися

Кияни стали частіше розлучатися

Київ • УНН

 • 11842 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Жителі столиці стали частіше розлучатися і рідше укладати шлюби. Про це з посиланням на інформацію головного управління юстиції в Києві повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат в Facebook, передає УНН.

"У минулому році зафіксовано максимальна за останні кілька років кількість розлучень, а саме - 4473. Водночас чисельність зареєстрованих відносин не найвища і дорівнює 26 401", - повідомив депутат.

При цьому він додав, що середній рівень охочих розписатися або розлучитися багато років тримається на плюс/мінус одному рівні - 25-30 тисяч і 4 тисячі відповідно. "Тобто на 7 укладень шлюбів припадає одне розірвання", - зазначив Пабат.

"Згідно з інформацією головного управління юстиції в Києві, за 1 квартал 2019 року в Києві зареєстровано 4218 шлюбів та 1091 розлучення. Те, що кияни стали частіше розходитися і рідше офіційно реєструвати стосунки, помітили і фіскали. Натякають, що поза "уз" зручніше/красивіше декларувати і доходи, і витрати", - написав депутат.

Як повідомляв УНН, в Україні зросла кількість розлучень.

Українські Національні Новини

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Київ

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