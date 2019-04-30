Киевляне предлагают запретить называть улицы города фамилиями политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Киевляне предлагают запретить называть улицы столицы фамилиями политиков. Соответствующая петиция по номеру 8704 зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевского городского совета, передает УНН.
"Чтобы предотвратить нежелательное переименование улиц, предлагаю: разрешить называть улицы Киева фамилиями политиков только после 100 лет со дня их смерти. Действие распространяется на именование новых и переименование старых улиц", - написал автор петиции Александр Прокопенко.
По его словам, это позволит уменьшить вероятность возникновения политических недоразумений с другими странами, а также уменьшит затраты бизнеса на перерегистрацию.
Напомним, скульптуру "Родина-мать" предлагают превратить в "Статую Свободы".