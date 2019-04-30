Киевляне предлагают запретить называть улицы города фамилиями политиков

"Чтобы предотвратить нежелательное переименование улиц, предлагаю: разрешить называть улицы Киева фамилиями политиков только после 100 лет со дня их смерти. Действие распространяется на именование новых и переименование старых улиц", - написал автор петиции Александр Прокопенко.

По его словам, это позволит уменьшить вероятность возникновения политических недоразумений с другими странами, а также уменьшит затраты бизнеса на перерегистрацию.

Напомним, скульптуру "Родина-мать" предлагают превратить в "Статую Свободы".