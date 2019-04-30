Кияни пропонують заборонити називати вулиці міста прізвищами політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кияни пропонують заборонити називати вулиці столиці прізвищами політиків. Відповідна петиція за номером 8704 зареєстрована на сервісі електронних петицій Київської міської ради, передає УНН.
"Щоб запобігти небажаного перейменування вулиць, пропоную: дозволити називати вулиці Києва прізвищами політиків лише після 100 років від їх смерті. Дія розповсюджується на іменування нових та перейменування старих вулиць", - написав автор петиції Олександр Прокопенко.
За його словами, це дозволить зменшити вірогідність виникнення політичних непорозумінь з іншими країнами, а також зменшить витрати бізнесу на перереєстрацію.
Нагадаємо, скульптуру "Батьківщина-мати" пропонують перетворити на "Статую Свободи".