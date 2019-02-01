Киевляне принесли на утилизацию 4 тысячи елок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В столичные пункты утилизации елок киевляне принесли около 4 тысяч новогодних деревьев. Об этом корреспонденту УНН рассказали в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".
"Общее количество - где 4000, может, даже чуть больше", - отметили на предприятии.
В "Киевзеленстрой" добавили, что киевляне еще продолжают сносить елки, пункты до сих пор работают.
Кроме того, на предприятии отметили, что сейчас жители наиболее активно сносят новогодние деревья в трех районах столицы - Оболонском, Дарницком и Деснянском.
Напомним, пункты приема для утилизации новогодних елок расположены по адресам: проспект Освободителей, 6; улица Бетховена, 8; улица Тростянецкая, 58А; Московский проспект, 26А; Железнодорожное шоссе, 61; переулок Герцена, 6; улица Электротехническая, 26; проспект Голосеевский, 87; улица Новополевая, 95; улица Димитрова, 16А; просп. С. Бандеры, 26-А; Бориспольское шоссе, 23 км; просп. Броварской, 2а ул. Радистов, 1-в; Никольское лесничество; Броварское лесничество, кв. №72.
Как сообщал УНН, по состоянию на 22 января киевляне принесли на утилизацию около 2 тысяч елок.