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Киевляне принесли на утилизацию 4 тысячи елок

Киевляне принесли на утилизацию 4 тысячи елок

Киев  •  УНН

 • 14141 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В столичные пункты утилизации елок киевляне принесли около 4 тысяч новогодних деревьев. Об этом корреспонденту УНН рассказали в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

"Общее количество - где 4000, может, даже чуть больше", - отметили на предприятии.

В "Киевзеленстрой" добавили, что киевляне еще продолжают сносить елки, пункты до сих пор работают.

Кроме того, на предприятии отметили, что сейчас жители наиболее активно сносят новогодние деревья в трех районах столицы - Оболонском, Дарницком и Деснянском.

Напомним, пункты приема для утилизации новогодних елок расположены по адресам: проспект Освободителей, 6; улица Бетховена, 8; улица Тростянецкая, 58А; Московский проспект, 26А; Железнодорожное шоссе, 61; переулок Герцена, 6; улица Электротехническая, 26; проспект Голосеевский, 87; улица Новополевая, 95; улица Димитрова, 16А; просп. С. Бандеры, 26-А; Бориспольское шоссе, 23 км; просп. Броварской, 2а ул. Радистов, 1-в; Никольское лесничество; Броварское лесничество, кв. №72.

Как сообщал УНН, по состоянию на 22 января киевляне принесли на утилизацию около 2 тысяч елок.

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Киев

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