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Кияни принесли на утилізацію 4 тисячі ялинок

Кияни принесли на утилізацію 4 тисячі ялинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У столичні пункти утилізації ялинок кияни принесли близько 4 тисяч новорічних дерев. Про це кореспонденту УНН розповіли у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд".

"Загальна кількість – десь 4 тисячі, може, навіть трохи більше", - зазначили у підприємстві.

У "Київзеленбуд" додали, що кияни ще продовжують зносити ялинки, пункти досі працюють.

Крім того, у підприємстві зазначили, що наразі мешканці найбільш активно зносять новорічні дерева у трьох районах столиці – Оболонському, Дарницькому та Деснянському.

Нагадаємо, пункти прийому для утилізації новорічних ялинок розташовані за адресами: проспект Визволителів, 6; вулиця Бетховена, 8; вулиця Тростянецька, 58А; Московський проспект, 26А; Залізничне шосе, 61; провулок Герцена, 6; вулиця Електротехнічна, 26; проспект Голосіївський, 87; вулиця Новопольова, 95; вулиця Димитрова, 16А; просп. С. Бандери, 26-А; Бориспільське шосе, 23 км; просп. Броварський, 2а; вул. Радистів, 1-в; Микільське лісництво; Броварське лісництво, кв. №72.

Як повідомляв УНН, станом на 22 січня кияни принесли на утилізацію близько 2 тисяч ялинок.

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