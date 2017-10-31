Киевляне добились демонтажа АЗС ОККО на Ревуцкого
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. ПАО "Концерн Галнафтогаз" (компания "ОККО" - ред.) пообещала демонтировать бензоколонки на пересечении ул. Ревуцкого и Ахматовой в Киеве. Об этом сообщает Комитет противодействия незаконным застройкам на своей странице в facebook, передает УНН.
Сообщается, что вместо бензоколонок на пересечении ул. Ревуцкого и Ахматовой будет кафе. Такие условия были выдвинуты ОККО инициативной группой местных жителей.
"Галнафтогаз (ОККО) пообещал выполнить условия инициативной группы. "Галнафтогаз" отказывается от бензина, забирает топливные баки и устанавливает электро-чарджеры. Уже построенное здание должно быть переоборудовано в кафе или что-то подобное. Расчеты этой концепции они должны закончить до конца следующей недели", - говорится на странице Комитета противодействия незаконным застройкам.
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Также, по условиям инициативной группы, компания ОККО должна обратится к подрядчику "Гуэль-парк" по поводу отзыва исков против активистов и снятия ареста с квартир людей.
"Во вторник "Галнафтогаз" должен разработать концепцию замены земельных участков, то есть, вместо участка на Ревуцкого через Киевсовет они должны получить замену", - утверждают активисты.
В Комитете противодействия незаконным застройкам уверяют, что будут контролировать выполнение всех трех обещаний со стороны ОККО.
"Борьба громады с АЗС может быть примером для людей в других районах Киева, как следует отстаивать свои права", - говорится в сообщении.
Напомним, по факту строительства АЗС ОККО по ул. Ревуцкого в столице прокуратура открыла уголовное производство.
В рамках дела правоохранители требовали прекратить строительные работы, а также снести уже построенные части АЗС.
В прокуратуре Киева обещали добиться ареста и земельного участка, где проходили стройработы.
Добавим, что местные жители неоднократно выходили на акации протеста по этому поводу и перекрывали дорогу.