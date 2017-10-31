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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23057 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85306 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143460 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111958 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113552 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Киевляне добились демонтажа АЗС ОККО на Ревуцкого

Киевляне добились демонтажа АЗС ОККО на Ревуцкого

Киев  •  УНН

 • 12585 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. ПАО "Концерн Галнафтогаз" (компания "ОККО" - ред.) пообещала демонтировать бензоколонки на пересечении ул. Ревуцкого и Ахматовой в Киеве. Об этом сообщает Комитет противодействия незаконным застройкам на своей странице в facebook, передает УНН.

 

Сообщается, что вместо бензоколонок на пересечении ул. Ревуцкого и Ахматовой будет кафе. Такие условия были выдвинуты ОККО инициативной группой местных жителей.

"Галнафтогаз (ОККО) пообещал выполнить условия инициативной группы. "Галнафтогаз" отказывается от бензина, забирает топливные баки и устанавливает электро-чарджеры. Уже построенное здание должно быть переоборудовано в кафе или что-то подобное. Расчеты этой концепции они должны закончить до конца следующей недели", - говорится на странице Комитета противодействия незаконным застройкам.

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Также, по условиям инициативной группы, компания ОККО должна обратится к подрядчику "Гуэль-парк" по поводу отзыва исков против активистов и снятия ареста с квартир людей.

"Во вторник "Галнафтогаз" должен разработать концепцию замены земельных участков, то есть, вместо участка на Ревуцкого через Киевсовет они должны получить замену", - утверждают активисты.

В Комитете противодействия незаконным застройкам уверяют, что будут контролировать выполнение всех трех обещаний со стороны ОККО.

"Борьба громады с АЗС может быть примером для людей в других районах Киева, как следует отстаивать свои права", - говорится в сообщении.

Напомним, по факту строительства АЗС ОККО по ул. Ревуцкого в столице прокуратура открыла уголовное производство.
В рамках дела правоохранители требовали прекратить строительные работы, а также снести уже построенные части АЗС.

В прокуратуре Киева обещали добиться ареста и земельного участка, где проходили стройработы.

Добавим, что местные жители неоднократно выходили на акации протеста по этому поводу и перекрывали дорогу.

Украинские Национальные Новости

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