Кияни домоглися демонтажу АЗС ОККО на Ревуцького

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (компанія "ОККО" - ред.) пообіцяла демонтувати бензоколонки на перетині вул. Ревуцького та Ахматової в Києві. Про це повідомляє Комітет протидії незаконних забудов на своїй сторінці в facebook, передає УНН.

Повідомляється, що замість бензоколонок на перетині вул. Ревуцького та Ахматової буде кафе. Такі умови були висунуті ОККО ініціативною групою місцевих жителів.

"Галнафтогаз (ОККО) пообіцяв виконати умови ініціативної групи. "Галнафтогаз" відмовляється від бензину, забирає паливні баки і встановлює електро-чарджер. Вже побудований будинок має бути переобладнаний в кафе або щось подібне. Розрахунки цієї концепції вони повинні закінчити до кінця наступного тижня", - йдеться на сторінці Комітету протидії незаконних забудов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На території окупованого Криму продовжують працювати АЗС мережі ОККО

Також, за умовами ініціативної групи, компанія ОККО повинна звернутися до підрядника "Гуель-парк" з приводу відкликання позовів проти активістів і зняття арешту з квартир людей.

"У вівторок "Галнафтогаз" має розробити концепцію заміни земельних ділянок, тобто, замість ділянки на Ревуцького через Київраду вони повинні отримати заміну", - стверджують активісти.

У Комітеті протидії незаконних забудов запевняють, що будуть контролювати виконання всіх трьох обіцянок з боку ОККО.

"Боротьба громади з АЗС може бути прикладом для людей в інших районах Києва, як слід відстоювати свої права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за фактом будівництва АЗС ОККО по вул. Ревуцького в столиці прокуратура відкрила кримінальне провадження.
В рамках справи правоохоронці вимагали припинити будівельні роботи, а також знести вже побудовані частини АЗС.

У прокуратурі Києва обіцяли домогтися арешту і земельної ділянки, де проходили будівельні роботи.

Додамо, що місцеві жителі неодноразово виходили на акації протесту з цього приводу і перекривали дорогу.

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