Киевлянам предложили оформить рассрочку долгов за "коммуналку" сроком на 5 лет

Так, с 1 февраля по 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в "Центре коммунального сервиса" (ЦКС) на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.

Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру с начислений, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации, что вас обслуживает.

К заявлению обязательно прилагаются: копия паспорта владельца / совладельца; копия идентификационного кода; копия правоустанавливающих документов на квартиру.

Напомним, что с 01.08.2016 г. внедрена упрощенная процедура подачи заявления на заключение договора рассрочки задолженности:

1. Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть представлена ​​в бумажном виде путем вложения ее в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре.

2. Заявление может быть подано в электронном виде через сайт http://cks.kiev.ua/ или через Google forms по ссылке https://goo.gl/k6OvKo.

Обращаем внимание, что заключение договора рассрочки (реструктуризации) долга предоставляет ряд преимуществ, в том числе применения тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа.