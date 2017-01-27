Киянам запропонували оформити розстрочку боргів за "комуналку" терміном на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Із 1-го лютого кияни, які мають борг за житлово-комунальні послуги, можуть скористатися механізмом розстрочки (реструктуризації) терміном на 5 років. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, з 1 лютого до 31 березня жителі столиці можуть укласти відповідні угоди в “Центрі комунального сервісу” (ЦКС) на термін до 5 років без сплати першого внеску.
Для укладення договору необхідно звернутись із заявою до бухгалтера з нарахувань, який проводить прийом у житлово-експлуатаційній організації, що вас обслуговує.
До заяви обов’язково додаються: копія паспорту власника/співвласника; копія ідентифікаційного коду; копія правовстановлюючих документів на квартиру.
Нагадаємо, що з 01.08.2016 р. запроваджена спрощена процедура подання заяви на укладання договору розстрочки заборгованості:
1. Заява на укладення договору розстрочення заборгованості може бути подана у паперовому вигляді шляхом вкладення її до скриньок, які розміщені в кожному сервісному центрі.
2. Заява може бути подана в електронному вигляді через сайт http://cks.kiev.ua/ або через Google forms за посиланням https://goo.gl/k6OvKo.
Звертаємо увагу, що укладення договору розстрочки (реструктуризації) боргу надає ряд переваг, зокрема застосування тарифу на сплату послуг, як при сплаті до 20 числа.