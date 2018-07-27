Киевлян предупредили о сильных грозах 28 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Синоптики прогнозируют грозы, мощные ливни и возможные подтопления в столице Украины в субботу, 28 июля. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
“В столице 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.
Напомним, в результате непогоды с проливным дождем который накануне обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, уже в подавляющем большинстве убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачано 3402 куб. м воды.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что следует ожидать сильных дождей.