Киевлян предупредили о сильных грозах 28 июля

“В столице 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​26-28°.

Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.

Напомним, в результате непогоды с проливным дождем который накануне обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, уже в подавляющем большинстве убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачано 3402 куб. м воды.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что следует ожидать сильных дождей.