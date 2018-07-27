Киян попередили про сильні грози 28 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Синоптики прогнозують грози, потужні зливи і можливі підтоплення у столиці України у суботу, 28 липня. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
“У столиці 28 липня очікуються грози, можливі підтоплення”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, за прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.
Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж тижня спричинили підтоплення у більшості міст України, а також призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.
Нагадаємо, у результаті негоди з проливним дощем, який напередодні обрушився на столицю, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом, які вже у переважній більшості поприбирали. Крім того, із затоплених будівель і підземних переходів відкачано 3402 куб. м води.
Раніше у Укргідрометцентрі розповіли, що слід очікувати сильних дощів.