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Киян попередили про сильні грози 28 липня

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Синоптики прогнозують грози, потужні зливи і можливі підтоплення у столиці України у суботу, 28 липня. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН. 

“У столиці 28 липня очікуються грози, можливі підтоплення”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, за прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.

Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж тижня спричинили підтоплення у більшості міст України, а також призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.

Нагадаємо, у результаті негоди з проливним дощем, який напередодні обрушився на столицю, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом, які вже у переважній більшості поприбирали. Крім того, із затоплених будівель і підземних переходів відкачано 3402 куб. м води.

Раніше у Укргідрометцентрі розповіли, що слід очікувати сильних дощів.

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