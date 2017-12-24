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Киевлян предупредили о падении снега и сосулек с крыш

Киев • УНН

 • 15040 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице возможно падение снега и сосулек с крыш, прохожих призвали быть внимательными, а владельцев — очистить здания. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Киевлян предупредили о падении снега и сосулек с крыш

В воскресенье 24 декабря в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, температура днем ​​- 3-5 градусов тепла.

“Из-за усиления скорости ветра до 15-20 м/с и в результате температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание возле крыш домов — возможно падение снега, наледи и сосулек. Обращаемся к жителям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными на улицах”, — говорится в сообщении.

В КГГА также обнародовали рекомендации для прохожих. Так, чтобы не стать жертвой сосулек, необходимо:

• обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
• не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия — обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
• по возможности держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;
• быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Проходя возле высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега;
• владельцам автотранспорта не парковать свои машины возле домов;
• если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать происходящее, возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Как сообщал УНН, в течение 22 декабря в Киеве от падения сосулек с крыш пострадали 9 человек, среди них один ребенок.

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