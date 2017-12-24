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Киян попередили про падіння снігу і бурульок з дахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У столиці можливе падіння снігу і бурульок з дахів, перехожих закликали бути уважними, а власників – очистити будівлі. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Киян попередили про падіння снігу і бурульок з дахів

У неділю 24 грудня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень — 3-5 градусів тепла.

“Через посилення швидкості вітру до 15-20 м/с та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Тож особливо небезпечним є перебування біля покривель та дахів будинків — можливе падіння снігу, накрижень та бурульок. Звертаємося до мешканців столиці з проханням бути уважними та обережними на вулицях” — сказано у повідомленні.

У КМДА також оприлюднили рекомендації для перехожих. Так, щоб не стати жертвою бурульок, необхідно:

• звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
• не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності — звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;
• за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
• бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;
• власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків;
• якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

Як повідомляв УНН, протягом 22 грудня в Києві від падіння бурульок з дахів постраждали 9 людей, серед них одна дитина.

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