Киевлян предупредили об артиллерийских салютах во время репетиций парада
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Киевлян предупредили об артиллерийских салютах, которые будут звучать во время репетиций военного парада ко Дню Независимости в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Вечером 18 20 и 22 августа в Киеве во время репетиции парада войск в честь 27-й годовщины независимости Украины прозвучат артиллерийские салюты десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове", - говорится в сообщении.
Напомним, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет задействовано более 200 единиц военной техники.
Как сообщал УНН, во время парада ко Дню Независимости Украины планируется участие авиации.