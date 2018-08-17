Киян попередили про артилерійські салюти під час репетицій параду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Киян попередили про артилерійські салюти, які лунатимуть під час репетицій віськового параду до Дня Незалежності в центрі столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Ввечері 18, 20 та 22 серпня у Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ї річниці незалежності України пролунають артилерійські салюти десятьма залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, цього року у параді з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки.
Як повідомляв УНН, під час параду до Дня Незалежності України планується участь авіації.