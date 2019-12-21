Китайский луноход "Юйту-2" возобновил исследования обратной стороны Луны

Как отмечается на официальной странице организации в социальной сети WeChat, аппарат вышел из спящего режима в 05:14 утра по пекинскому времени (23:14 по киевскому времени), а через некоторое время активизируется и автоматический посадочный модуль “Чанъэ-4”. В течение ближайшего, 13-го по счету за текущий год лунного дня, который длится две земные недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта. Несколько суток назад “Юйту-2” поставил мировой рекорд по продолжительности работы профессиональной аппаратуры на Луне, преодолев по ее поверхности 345 м. Среди поставленных перед ним задач, как и прежде, значатся анализ структуры грунта на наличие полезных ископаемых и замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами.

“Луноход находится в хорошем рабочем состоянии, с Земли им управляют три команды специалистов, они же занимаются сбором данных, которые в дальнейшем анализируются. Затем, в соответствии с решение научной группы, ставятся последующие исследовательские задачи, — говорится в сообщении CLEP. — С учетом запроса группа планировщиков определяет точку, в которую направится „Юйту-2“, а также намечает программу действий. Потом операционисты приступают к ее проработке”.

Организаторы проекта уточнили, что на текущий момент ведется работа над упорядочиванием исследовательских результатов, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, в сентябре стало известно, что китайский луноход “Юйту-2” снова вошел в спящий режим на обратной стороне Луны.