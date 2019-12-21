Китайський місяцехід "Юйту-2" відновив дослідження зворотнього боку Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Китайський місяцехід “Юйту-2” в суботу відновив роботу з вивчення зворотного боку природного супутника Землі. Про це повідомив Центр з дослідження Місяця і космічних програм (CLEP) Національного космічного управління КНР, пише УНН.
Як зазначається на офіційній сторінці організації в соціальній мережі WeChat, апарат вийшов із сплячого режиму о 05:14 ранку за пекінським часом (23:14 за київським часом), а через деякий час активізується і автоматичний посадочний модуль “Чан’є-4”. Протягом найближчого, 13-го за рахунком за поточний рік місячного дня, який триває два земні тижні, місяцехід продовжить астрономічні вимірювання і вивчення навколишнього ландшафту. Кілька діб тому “Юйту-2” поставив світовий рекорд за тривалістю роботи професійної апаратури на Місяці, подолавши по її поверхні 345 м. Серед поставлених перед ним завдань, як і раніше, значаться аналіз структури ґрунту на наявність корисних копалин і завмер рівня нейтронної радіації, випромінюваної зірками.
“Місяцехід знаходиться в хорошому робочому стані, з Землі ним керують три команди фахівців, вони ж займаються збором даних, які в подальшому аналізуються. Потім, відповідно до рішення наукової групи, ставляться наступні дослідницькі завдання, — йдеться в повідомленні CLEP. — З урахуванням запиту група планувальників визначає точку, в яку попрямує „Юйту-2“, а також намічає програму дій. Потім операціоністи приступають до її опрацювання”.
Організатори проекту уточнили, що на поточний момент ведеться робота над упорядкуванням дослідних результатів, які будуть опубліковані найближчим часом.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що китайський місяцехід “Юйту-2” знову увійшов в сплячий режим на зворотному боці Місяця.