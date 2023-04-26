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Китайский марсоход не работает из-за накопления пыли

Китайский марсоход не работает из-за накопления пыли

Киев • УНН

 • 390769 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Китайский марсоход не работает из-за накопления пыли. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Разработчик миссии Чжан Ронгцяо заявил, что китайский марсоход Zhurong на Марсе находится в спячке с мая прошлого года из-за "непредсказуемого накопления" пыли и до сих пор не проснулся.

Благодаря солнечной энергии Zhurong приземлился на большой равнине в северном полушарии Марса под названием Utopia Planitia 15 мая 2021 года и впал в спячку.

"Согласно нашему анализу, наибольшая вероятность заключается в том, что из-за непредсказуемого накопления марсианской пыли его мощность генерации электроэнергии была уменьшена, и поэтому марсоход не смог проснуться", — сказал Ронгцяо.

По его словам, ожидается, что марсоход автоматически проснется, когда погодные условия улучшатся и когда будет достаточно солнечного света, чтобы зарядить батарею как минимум до 140 Вт.

Хотя он признал, что существует вероятность того, что марсоход никогда не выйдет из спячки, если накопление пыли превысит 40%, он подчеркнул, что состояние марсохода "в пределах ожиданий".

Основной миссией марсохода, которая длилась три месяца, был поиск признаков древней жизни. Он исследовал минералы, окружающую среду и распределение воды и льда на равнине. Данные, собранные марсоходом, обнаружили доказательства того, что вода сохранялась на Марсе гораздо дольше, чем ожидалось. Выводы, были опубликованы в прошлом году в журнале Science Advances.

Напомним

Зонд ОАЭ сделал впечатляющее фото спутника Марса.

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