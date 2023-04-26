Китайський марсохід не працює через накопичення пилу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Китайський марсохід не працює через накопичення пилу. Про це пише CNN, передає УНН.
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Розробник місії Чжан Ронгцяо заявив, що китайський марсохід Zhurong на Марсі перебуває в сплячці з травня минулого року через "непередбачуване накопичення" пилу й досі не прокинувся.
Завдяки сонячній енергії Zhurong приземлився на великій рівнині в північній півкулі Марса під назвою Utopia Planitia 15 травня 2021 року та впав у сплячку.
"Згідно з нашим аналізом, найбільша ймовірність полягає в тому, що через непередбачуване накопичення марсіанського пилу його потужність генерації електроенергії була зменшена, і тому марсохід не зміг прокинутися", — сказав Ронгцяо.
За його словами, очікується, що марсохід автоматично прокинеться, коли погодні умови покращаться і коли буде достатньо сонячного світла, щоб зарядити батарею щонайменше до 140 Вт.
Хоча він визнав, що існує ймовірність того, що марсохід ніколи не вийде зі сплячки, якщо накопичення пилу перевищить 40%, він підкреслив, що стан марсохода "в межах очікувань".
Основною місією марсохода, яка тривала три місяці, був пошук ознак стародавнього життя. Він досліджував мінерали, навколишнє середовище та розподіл води і льоду на рівнині. Дані, зібрані марсоходом, виявили докази того, що вода зберігалася на Марсі набагато довше, ніж очікувалося. Висновки, були опубліковані минулого року в журналі Science Advances.
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