Китайский экспорт в рф замедляется из-за колебаний курса рубля - Reuters

Детали

Более уязвимыми к потерям от обменных курсов являются меньшие китайские компании. Несколько из них сообщили журналистам, что большая часть их российского бизнеса приостановлена, поскольку обе стороны ждут нестабильности.

“Снижение курса рубля означает, что вы теряете деньги каждый раз, когда происходит распродажа”, — сказал Шен Мухуй, который возглавляет торговую группу, что представляет более 20 000 мелких китайских экспортеров в россии.

По его словам, еще несколько российских клиентов были готовы использовать китайские юани для оплаты товаров, но этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Спрос на складские услуги Шена в россии упал примерно на пятую часть с начала войны в Украине, и около 90% участников его группы пострадали.

"Вы не можете повысить цены, потому что россияне не могут себе этого позволить. Поэтому вы терпите убытки, конвертируя свои квитанции в юани. Экспорт в россию становится невозможным", - подытожил он.

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По данным таможни, Китай является крупнейшим импортером в россию и только за январь и февраль рф продал товаров на 12,6 миллиарда долларов. В основном это были компьютеры, автомобили, обувь и игрушки.

Как сообщают СМИ, торговые отношения россии и КНР значительно осложнились из-за вторжения в Украину.