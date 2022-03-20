Торговельні відносини росії та КНР значно ускладнилися через вторгнення в Україну - Bloomberg

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Торговельні відносини між Китаєм і росією ускладнилися після початку війни в Україні.

До військових дій значення росії для Китаю як постачальника сировини тільки зростало. Це було зміцнено в дружбі "без обмежень", оголошеної між двома країнами під час зимової Олімпіади в Пекіні, яка відзначалася підписанням нових угод про постачання Китаю російською нафтою, газом і пшеницею.

Одразу після вторгнення китайські чиновники заявили, що вони не згодні з односторонніми санкціями і продовжуватимуть нормальні торговельні відносини з росією. Але з тих пір банки призупинили фінансування покупок, а трейдери борються з логістикою, а нещодавно міністр закордонних справ Китаю заявив , що Пекін не хоче, щоб на нього вплинули санкції.

Після вторгнення китайські покупці та кредитори, які фінансують їх закупівлі, значною мірою уникали російських поставок вугілля та СПГ, а також нафти. Такі вагання можуть бути тимчасовими, враховуючи невідому кінцеву точку міжнародних дій проти кремля. Але це також може відображати глибокі занепокоєння компаній щодо того, що вони можуть потрапити в пастку санкцій, які можуть вплинути на глобальні банківські механізми, а також побоювання уряду щодо виходу з набагато більш важливих ринків для китайських товарів.

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"Для будь-якої китайської фірми, яка здійснює значні операції за кордоном, постійний доступ до фінансової системи США є більш цінним, ніж будь-які угоди, які вона може зробити з росією, хоча деякі малі фірми, можливо, готові піти на ризик", — йдеться в заяві Capital Economics.

Нагадаємо

У США повідомили Китай про наслідки через підтримку росії.