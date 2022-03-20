Торговые отношения России и КНР значительно осложнились из-за вторжения в Украину - Bloomberg

Детали

Торговые отношения между Китаем и россией осложнились после начала войны в Украине.

До военных действий значение россии для Китая как поставщика сырья только росло. Это было укреплено в дружбе "без ограничений", объявленной между двумя странами во время зимней Олимпиады в Пекине, которая отмечалась подписанием новых соглашений о снабжении Китая российской нефтью, газом и пшеницей.

Сразу после вторжения китайские чиновники заявили, что они не согласны с односторонними санкциями и будут нормальные торговые отношения с россией. Но с тех пор банки приостановили финансирование покупок, а трейдеры борются с логистикой, а недавно министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин не хочет, чтобы на него повлияли санкции.

После вторжения китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их закупки, в значительной мере избегали российских поставок угля и СПГ, а также нефти. Такие колебания могут быть временными, учитывая неизвестную конечную точку международных действий против кремля. Но это также может отражать глубокие опасения компаний относительно того, что они могут попасть в ловушку санкций, которые могут повлиять на глобальные банковские механизмы, а также опасения правительства относительно выхода из гораздо более важных рынков для китайских товаров.

Цитата

"Для любой китайской фирмы, которая осуществляет значительные операции за рубежом, постоянный доступ к финансовой системе США является более ценным, чем любые соглашения, которые она может сделать с россией, хотя некоторые малые фирмы, возможно, готовы пойти на риск", — говорится в заявлении Capital Economics.

Напомним

В США сообщили Китай о последствиях за поддержку россии.