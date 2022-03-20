Торговые отношения России и КНР значительно осложнились из-за вторжения в Украину - Bloomberg

ukru
19:03 • 63023 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112195 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108832 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103755 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 84082 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 87827 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 77355 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 113545 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122837 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126606 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 71722 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 76306 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 89911 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 36169 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 105121 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 113545 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 114245 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 253514 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283070 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 219604 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101061 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122838 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108543 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126001 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128184 просмотра
Актуальное
Торговые отношения России и КНР значительно осложнились из-за вторжения в Украину - Bloomberg

Торговые отношения России и КНР значительно осложнились из-за вторжения в Украину - Bloomberg

Киев • УНН

 • 144498 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По данным агентства, после начала войны китайские покупатели и кредиторы начали избегать поставок угля, СПГ, а также сырой нефти из рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Торговые отношения между Китаем и россией осложнились после начала войны в Украине.

До военных действий значение россии для Китая как поставщика сырья только росло. Это было укреплено в дружбе "без ограничений", объявленной между двумя странами во время зимней Олимпиады в Пекине, которая отмечалась подписанием новых соглашений о снабжении Китая российской нефтью, газом и пшеницей.

Сразу после вторжения китайские чиновники заявили, что они не согласны с односторонними санкциями и будут нормальные торговые отношения с россией. Но с тех пор банки приостановили финансирование покупок, а трейдеры борются с логистикой, а недавно министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин не хочет, чтобы на него повлияли санкции.

После вторжения китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их закупки, в значительной мере избегали российских поставок угля и СПГ, а также нефти. Такие колебания могут быть временными, учитывая неизвестную конечную точку международных действий против кремля. Но это также может отражать глубокие опасения компаний относительно того, что они могут попасть в ловушку санкций, которые могут повлиять на глобальные банковские механизмы, а также опасения правительства относительно выхода из гораздо более важных рынков для китайских товаров.

Цитата

"Для любой китайской фирмы, которая осуществляет значительные операции за рубежом, постоянный доступ к финансовой системе США является более ценным, чем любые соглашения, которые она может сделать с россией, хотя некоторые малые фирмы, возможно, готовы пойти на риск", — говорится в заявлении Capital Economics.

Напомним

В США сообщили Китай о последствиях за поддержку россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы