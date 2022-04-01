Китайський експорт до рф сповільнюється через коливання курсу рубля - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Китайський експорт до росії сповільнюється через коливання курсу рубля, на яке вливають західні санкції на тлі нападу рф в Україну. Проте, транснаціональні компанії КНР залишаються в росії, поки їх західні конкуренти покидають ринок рф, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Більш вразливими до втрат від обмінних курсів є менші китайські компанії. Кілька з них повідомили журналістам, що більша частина їхнього російського бізнесу призупинена, оскільки обидві сторони чекають нестабільності.
“Зниження курсу рубля означає, що ви втрачаєте гроші щоразу, коли відбувається розпродаж”, — сказав Шен Мухуй, який очолює торгову групу, що представляє понад 20 000 дрібних китайських експортерів до росії.
За його словами, ще кілька російських клієнтів були готові використовувати китайські юані для оплати товарів, але цього недостатньо, щоб змінити ситуацію. Попит на складські послуги Шена в росії впав приблизно на п’яту частину від початку війни в Україні, і близько 90% учасників його групи постраждали.
“Ви не можете підвищити ціни, тому що росіяни не можуть собі цього дозволити. Тому ви зазнаєте збитків, конвертуючи свої квитанції в юані. Експорт до росії стає неможливим”, – підсумував він.
Доповнення
За даними митниці, Китай є найбільшим імпортером в росію і лише за січень та лютий продав рф товарів на 12,6 мільярда доларів. Переважно це були комп’ютери, автомобілі, взуття та іграшки.
Як повідомляють ЗМІ, торговельні відносини росії та КНР значно ускладнилися через вторгнення в Україну.