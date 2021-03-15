Китайская делегация посетила оккупированный Крым: Пекин назвал взаимодействие с полуостровом "принципами рынка"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Китай требует от Украины не политизировать “взаимодействие” китайских компаний с оккупированным украинским Крымом, которые сотрудничают с ней “в соответствии с рыночными принципами”. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает УНН.
Детали
“Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере”, — сказал он на регулярном брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в оккупированный Крым.
По словам дипломата, китайские предприятия “исторически поддерживают контакты с Крымом”. “Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы”, — подытожил он.
Контекст
Как сообщил на прошлой неделе председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай, возглавивший делегацию бизнесменов из Китая, цель визита на оккупированный Россией полуостров — “обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма”. Он уточнил, что в программе предпринимателей из КНР — посещение предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.