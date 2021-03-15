Китайська делегація відвідала окупований Крим: Пекін назвав взаємодію з півостровом "принципами ринку"

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“Китайські компанії підтримують контакти з Кримом і співпрацюють з ним відповідно до принципів ринку. Не можна політизувати цю взаємодію у комерційній сфері”, — сказав він на регулярному брифінгу, коментуючи невдоволення української сторони недавнім візитом китайської делегації в окупований Крим.

За словами дипломата, китайські підприємства “історично підтримують контакти з Кримом”. “Сподіваюся, що зацікавлені сторони шляхом діалогу і переговорів належним чином врегулюють відповідні питання”, — підсумував він.

Контекст

Як повідомив минулого тижня голова ради директорів Пекінської експортно-імпортної торгової компанії Чжао Кай, який очолив делегацію бізнесменів з Китаю, мета візиту на окупований Росією півострів — “обговорення партнерства в сфері торгівлі і туризму”. Він уточнив, що в програмі підприємців з КНР — відвідування підприємств виноробної галузі та сільського господарства, а також курортних районів.