Китаец сделал любимой предложение с помощью 25-ти iPhone X

Так, Чен Мин, молодой дизайнер видеоигр с Шэньчжэня предварительно заказал 25 новых iPhone X и разместил их в форме сердца, а в день официального запуска продаж iPhone X. Он положил их на лепестки красной розы с обручальным кольцом в центре.

"Когда девушка увидела роскошный экран смартфонов, а Чэня, на коленях, держа кольцо, не могла прийти в себя от его "романтического" жеста и приняла его предложение", - говорится в сообщении.

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Чэнь Минь выбрал iPhone X для признания, потому что он и его подруга являются большими поклонниками мобильных видеоигр. Они встретились с помощью игры, которую развивал Чен.

На iPhone X Чен должен был потратить по крайней мере 31,5 тыс. долл США, но 25 слишком много для одного человека, поэтому большинство из них отдадут друзьям пары, которые помогали жениху в организации предложения.