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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29135 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40590 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46757 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43516 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90866 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98846 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Китаец сделал любимой предложение с помощью 25-ти iPhone X

Китаец сделал любимой предложение с помощью 25-ти iPhone X

Киев  •  УНН

 • 10771 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Китае парень сделал предложение своей девушке, выложив 25 iPhone X в форме сердца, передает УНН со ссылкой на Conectica.

Так, Чен Мин, молодой дизайнер видеоигр с Шэньчжэня предварительно заказал 25 новых iPhone X и разместил их в форме сердца, а в день официального запуска продаж iPhone X. Он положил их на лепестки красной розы с обручальным кольцом в центре.

"Когда девушка увидела роскошный экран смартфонов, а Чэня, на коленях, держа кольцо, не могла прийти в себя от его "романтического" жеста и приняла его предложение", - говорится в сообщении.

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Чэнь Минь выбрал iPhone X для признания, потому что он и его подруга являются большими поклонниками мобильных видеоигр. Они встретились с помощью игры, которую развивал Чен.

На iPhone X Чен должен был потратить по крайней мере 31,5 тыс. долл США, но 25 слишком много для одного человека, поэтому большинство из них отдадут друзьям пары, которые помогали жениху в организации предложения.

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