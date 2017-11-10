Китаєць освідчився коханій з допомогою 25-ти iPhone X

Так, Чен Мін, молодий дизайнер відеоігор з Шеньчженя, попередньо замовив 25 нових iPhone X і розмістив їх у формі серця в день офіційного запуску продажу iPhone X. Він поклав їх на пелюстки червоної троянди з обручальним кільцем у центрі.

"Коли дівчина побачила розкішний екран смартфонів, а Ченя, на колінах, тримаючи обручку, не могла прийти до тями від його "романтичного" жесту і прийняла його пропозицію," - йдеться в повідомленні.

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Чень Мінь вибрав iPhone X для освідчення, тому що він і його подруга є великими шанувальниками мобільних відеоігор. Вони зустрілися за допомогою гри, яку розвивав Чен.

На iPhone X Чен повинен був витратити принаймні 31,5 тис. дол США, але 25 занадто багато для однієї людини, тому більшість з них віддадуть друзям пари, які допомагали нареченому в організації пропозиції.