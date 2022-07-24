Китай запустил второй модуль космической станции Wentian

Детали

Корабль без экипажа, названный Wentian, был запущен ракетой Long March 5B в 14:22 (06:22 по Гринвичу) с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань в Китае.

Через четверть часа официальный представитель Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA) подтвердил успешность запуска.

Приблизительно за восемь минут полета «лабораторный модуль Wentian успешно отделился от ракеты и вышел на намеченную орбиту, что сделало запуск полным успехом», — говорится в сообщении CMSA.

Пекин запустил центральный модуль космической станции Tiangong, что означает «небесный дворец» в апреле 2021 года.

Новый модуль длиной почти 18 метров и весом 22 тонны имеет три спальные зоны и место для научных экспериментов.

Он будет состыкован с существующим модулем в космосе — сложная операция, которая, по словам экспертов, потребует нескольких высокоточных манипуляций и использования робота-манипулятора.

Wentian также будет служить резервной платформой для управления космической станцией в случае сбоя.

Третий и последний модуль планируется пристыковать в октябре, и ожидается, что Tiangong, срок службы которого должен составлять не менее 10 лет, будет полностью введен в эксплуатацию до конца года.

Дополнение

Китай добился больших успехов, чтобы догнать США и россию, где астронавты и космонавты имеют многолетний опыт освоения космоса.

Китайская космическая программа уже посадила марсоход на Марс и отправила зонды на Луну.

Помимо космической станции Пекин также планирует построить базу на Луне и отправить туда людей к 2030 году.

Китай был исключен из Международной космической станции с 2011 года, когда Соединенные Штаты запретили NASA взаимодействовать со страной.