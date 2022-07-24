Китай запустил второй модуль космической станции Wentian
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Китай в воскресенье запустил второй из трех модулей, необходимых для завершения новой космической станции, сообщает Global Times, что является последним шагом в амбициозной космической программе Пекина, передает УНН.
Детали
Корабль без экипажа, названный Wentian, был запущен ракетой Long March 5B в 14:22 (06:22 по Гринвичу) с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань в Китае.
Через четверть часа официальный представитель Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA) подтвердил успешность запуска.
Приблизительно за восемь минут полета «лабораторный модуль Wentian успешно отделился от ракеты и вышел на намеченную орбиту, что сделало запуск полным успехом», — говорится в сообщении CMSA.
Пекин запустил центральный модуль космической станции Tiangong, что означает «небесный дворец» в апреле 2021 года.
Новый модуль длиной почти 18 метров и весом 22 тонны имеет три спальные зоны и место для научных экспериментов.
Он будет состыкован с существующим модулем в космосе — сложная операция, которая, по словам экспертов, потребует нескольких высокоточных манипуляций и использования робота-манипулятора.
Wentian также будет служить резервной платформой для управления космической станцией в случае сбоя.
Третий и последний модуль планируется пристыковать в октябре, и ожидается, что Tiangong, срок службы которого должен составлять не менее 10 лет, будет полностью введен в эксплуатацию до конца года.
Дополнение
Китай добился больших успехов, чтобы догнать США и россию, где астронавты и космонавты имеют многолетний опыт освоения космоса.
Китайская космическая программа уже посадила марсоход на Марс и отправила зонды на Луну.
Помимо космической станции Пекин также планирует построить базу на Луне и отправить туда людей к 2030 году.
Китай был исключен из Международной космической станции с 2011 года, когда Соединенные Штаты запретили NASA взаимодействовать со страной.