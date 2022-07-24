Китай запустив другий модуль космічної станції Wentian

Деталі

Корабель без екіпажу, названий Wentian, був запущений ракетою Long March 5B о 14:22 (06:22 за Грінвічем) з космодрому Веньчан на тропічному острові Хайнань у Китаї.

Через чверть години офіційний представник Китайського пілотованого космічного агентства (CMSA) підтвердив успішність запуску.

Приблизно за вісім хвилин польоту «лабораторний модуль Wentian успішно відокремився від ракети і вийшов на намічену орбіту, що зробило запуск повним успіхом», — йдеться у повідомленні CMSA.

Пекін запустив центральний модуль космічної станції Tiangong, що означає «небесний палац» у квітні 2021 року.

Новий модуль довжиною майже 18 метрів та вагою 22 тонни має три спальні зони та місце для наукових експериментів.

Він буде зістикований з існуючим модулем у космосі — складна операція, яка, за словами експертів, вимагатиме кількох високоточних маніпуляцій та використання робота-маніпулятора.

Wentian також служитиме резервною платформою для управління космічною станцією у разі збою.

Третій та останній модуль планується пристикувати у жовтні, і очікується, що Tiangong, термін служби якого має становити не менше 10 років, буде повністю введений в експлуатацію до кінця року.

Доповнення

Китай досяг великих успіхів, щоб наздогнати США та росію, де астронавти та космонавти мають багаторічний досвід освоєння космосу.

Китайська космічна програма вже посадила марсохід на Марс та відправила зонди на Місяць.

Крім космічної станції Пекін також планує побудувати базу на Місяці і відправити туди людей до 2030 року.

Китай був виключений із Міжнародної космічної станції з 2011 року, коли Сполучені Штати заборонили NASA взаємодіяти з країною.