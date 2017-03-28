Китай впервые за два года получил пассивное сальдо торговли

Такие данные опубликовало государственное управление валютного контроля КНР.

Согласно статистическим данным, в феврале доходы Китая от внешней торговли товарами и услугами составили 954,5 млрд. юаней, расходы - 1 трлн 108,7 млрд юаней, пассивное сальдо достигло 154,2 млрд. юаней. При этом, в январе этого года в международной торговле товарами и услугами Китая было отмечено положительное сальдо в размере 225 млрд юаней.

В частности, в феврале доходы от торговли товарами достигли 814,6 млрд. юаней, расходы - 847,8 млрд юаней, пассивное сальдо составило 33,2 млрд юаней. В то же время доходы от торговли услугами составили 139,9 млрд юаней, расходы - 260, 9 млрд юаней, пассивное сальдо составило 121 млрд юаней.

Государственное правление валютного контроля стало публиковать данные о международной торговле товарами и услугами по новейшим международным стандартам в марте 2015 года. С этого времени в международной торговле товарами и услугами Китая наблюдалось активное сальдо.

Аналитики считают, что пассивное сальдо торговли товарами в отдельном месяца - это нормальное явление. В дальнейшем темпы роста экспорта Китая будут увеличиваться и ситуация с пассивным сальдо торговли товарами улучшится.

Напомним, что в 2016 году объем внешней торговли КНР сократился на 0,9%, тогда как годом ранее он уменьшился на 7%.

Как сообщал УНН, 15 марта Китай опроверг тезис о "твердое приземления" своей экономики.

Также в КНР ожидают сохранения стабильности юаня этого года.